Ліга націй

Наставник національної збірної прокоментував суперників України в Лізі націй-2026/27.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Суперниками "синьо-жовтих" у дивізіоні B стануть національні команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

"Я думаю, усі команди були сильні. На жаль, знову граємо проти Грузії. Але я вважаю, що група рівна – потрібно готуватися та грати", – зазначив Ребров.

Щодо найнеприємнішого суперника наставник додав:



"Не дуже хотів Угорщину, але будемо грати і буде принципова гра". Він також підкреслив, що на даний момент думає лише про підготовку своєї команди, а не про прийом у країні суперника.

Матчі групового етапу Ліги націй відбудуться з 24 вересня по 17 листопада 2026 року, а поєдинки плейоф заплановані на березень та червень 2027 року.

Минулого сезону збірна України завершила груповий етап на другому місці у групі E та поступилася Бельгії у стикових матчах за право грати в Дивізіоні А (3:1 та 0:3).

Наступний офіційний матч "синьо-жовті" проведуть 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для виходу на світову першість команді потрібно буде здолати шведів та переможця пари Польща – Албанія.