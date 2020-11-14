Лига наций

Украинец считает, что плохая форма команда Йоахима Лева — лишь вопрос времени.

В рамках пятого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины проводит гостевой поединок против сборной Германии. Накануне этой встречи украинский полузащитник Евгений Коноплянка, не получивший вызов от Андрея Шевченко, дал интервью телеканалу Футбол 1 и ответил на некоторые вопросы.

- За шесть матчей у Германии только две победы и девять пропущенных голов. На сегодняшний день Германия уже не является таким очевидным фаворитом? Об этом говорят и немецкие журналисты.

- Думаю, то делается специально, такие слова могут только завести игроков сборной Германии. Недооценки с нашей стороны не должно быть. Концентрация с первой минуты. Думаю, только в этом случае мы сможем за счет дисциплины добиться результата.

- Когда планируешь вернуться в сборную Украины?

- Хочу вернуться как можно быстрее, но это травма сухожилия – нелегкое повреждение. Думаю, мне понадобится около месяца на восстановление. Буду делать все возможное, чтобы поскорее вернуться.

Напомним, матч Германия — Украина начался сегодня, 14-го ноября, в 21:45 по киевскому времени. По итогам первого тайма, подопечные Андрея Шевченко уступают сопернику со счетом 1:2. Следить за событиям этого поединка вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.