Лига наций

Центральный защитник сборной Украины поделился информацией из внутренней кухни команды в условиях пандемии.

Накануне заключительного поединка против Швейцарии в рамках Лиги наций УЕФА, трое игроков и тренер по физподготовке сборной Украины получили положительные результаты тестирования на COVID-19, что спровоцировало власти швейцарского кантона Люцерн запретить проведение данной встречи.

Среди заразившихся данным типом коронавируса были Руслан Малиновский, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов и Иван Баштовой (тренер по физподготовке — ред.).

Центральный защитник сборной Украины в интервью передаче "Футбол NEWS" рассказал о своем пребывании на карантине и, в целом, о ситуации внутри команды: "У нас есть группа в одном из мессенджеров, в которой находятся все тренеры, футболисты и персонал. Сегодня утром, когда я проснулся, там сообщили, что по мне, Жуниору Мораесу, Руслану Малиновскому и Ивану Баштовому пришел положительный результат теста. Для меня, конечно, это было сюрпризом, так как мы, трое из этих четверых людей, буквально месяц назад уже переболели. Я подумал, что это может быть ошибкой".

С положительными результатами тестирования на COVID-19 игроков не допустили к утренним тренировочным занятиям, однако бюрократические механизмы и тут дали сбой, сообщает игрок: "Утром у нас была предыгровая тренировка. Вначале, нам запретили в ней учувствовать, но потом, как я понял, посовещавшись непосредственно с УЕФА, нас допустили. Я уже был переодет в тренировочную форму, но затем вновь поступило сообщение о том, что УЕФА разрешило, но власти Швейцарии запретили нам находиться на тренировке, и мы сидели, в итоге, по своим номерам".

Кривцов, как и остальные члены нашей делегации, у которых зафиксирован COVID-19, был помещен в изоляцию в своем номере в отеле: "Мы не имеем права выходить из номера. Сегодня, даже получив этот положительный, а я считаю — ложноположительный, результат теста, я нахожусь постоянно в комнате, никуда не выхожу. Еду мне ставят под дверь, а я просто забираю ее. В принципе, вот так все и происходит. Ребята, которые раньше получали положительные результаты тестов проходили через тоже самое. С партнерами по команде общаюсь через мессенджеры, проблем в общении нет".

Футболист также сообщил, что сборная Украины уже ведет подготовку к возвращению в Украину, однако сценарии данной процедуры Кривцову еще не известны: "Много людей писало, когда информация о тестировании стала публичной. Я все еще надеюсь, что это была ошибка. Насколько я знаю, игру отменили, а завтра (18 ноября — ред.) — вылет в Киев. Но я не знаю, как мы, показавшие положительные результаты, будем добираться домой".

УЕФА отреагировал на данное событие, однако все еще не принял окончательное решение о судьбе данного поединка. Свои предложения по решению ситуации в вышестоящий футбольный орган передала и УАФ, однако на ситуацию, по состоянию на данный момент, это не повлияло.