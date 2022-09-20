Ліга націй

Український футболіст поділився своїми думками після приїзду до національної команди.

Захисник збірної України Валерій Бондар прокоментував підготовку національної команди до найближчих матчів Ліги націй проти Шотландії та Вірменії.

"Звісно, скучив за усіма: персоналом, тренерам та партнерам. Дуже радий усіх бачити. Національна збірна це зовсім інший рівень, тому на кожному тренуванні потрібно вимагати від себе 200 відсотків.

Петраков — це людина, яка може і по голові погладити, і по шапці надавати. Вважаю, що це нормальний процес, тим паче є багато молодих гравців, і іноді нас треба підштовхувати вперед.

У Лізі націй грають хороші команди та гравці. Через цей турнір є можливість потрапити на чемпіонат свту та Європи. Прагнемо завжди перемагати та тримати високу ланку. Ми маємо перемагати, займати перше місце та виходити до дивізіону А, звідки Україна не повинна була вилітати", — сказав Бондар в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Шотландія — Україна відбудеться 21 вересня о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.