Нидерланды. Новость

Клуб считает, что не имеет морального права решить судьбу других команд, оказавшихся в сложной ситуации.

Футбольный союз Нидерландов решил путем голосования определить судьбу команд, которые могут покинуть Эредивизи, однако не все сочли такой вариант этичным.

Так, Херенвен, занимающий 10-е место, на своем официальном сайте объявил, что не считает себя вправе решать судьбу "товарищей по несчастью", и отказался от голосования.

В связи с тем, что правительство Нидерландов запретило все спортивные мероприятия в стране до 1 сентября, чемпионат решили завершить с сохранением тех мест, которые занимают команды на данный момент (большинство сыграли 26 матчей, некоторые — 25).

С представительством в еврокубках пока решили без особых споров: в Лиге чемпионов выступят Аякс (с группового раунда) и АЗ (с квалификации), а в Лиге Европы Фейеноорд (с группового раунда), ПСВ и Виллем II (с квалификации).

А вот с обменом команд между дивизионами дело сложнее. Есть два варианта: Эредивизи покидают команды, занимающие две последние строчки турнирной таблицы (Валвейк и Ден Хааг), а их места занимают лидеры Эрстедивизи (Камбуур и Де Гравсхап), либо высший дивизион не покидает никто, а элитная лига расширяется до 20-ти команд за счет все тех же Камбуура и Де Гравсхапа.

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