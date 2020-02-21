Россия

Опытный 34-летний футболист может продолжить карьеру в Сочи.

В пятницу, 21 февраля, стало известно, что Адиль Рами стал свободным агентом – он разорвал соглашение с Фенербахче.

Сообщалось, что 34-летний футболист рассчитывал вернуться во Францию, однако по информации RMC Sport, центрбек близок к переходу в Сочи. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ранее экс-игрок национальной сборной Франции (36 матчей, 1 гол) выступал за Фрежюс (58 матчей во всех турнирах, 0 голов), Лилль (163, 10), Валенсию (93, 6), Милан (44, 4), Севилью (79, 3), Марсель (75, 3) и Фенербахче (6, 0).

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