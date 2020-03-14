Россия

Бразильский вингер впервые отличился в официальных матчах после перехода из Барселоны.

Нападающий Малком перешел из Барселоны в Зенит прошлым летом, однако заиграть в чемпионате России бразильцу помешали травмы.

Матч против Урала в рамках 22-го тура российского первенства стал для экс-игрока "сине-гранатовых" всего шестым официальным с августа прошлого года, однако Малкому удалось отличиться взятием ворот.

Для бразильского вингера гол в ворота Урала стал дебютным за Зенит в официальных турнирах. В последний раз он забивал Вильярреалу в апреле 2019 года, когда выступал за Барселону.

Напомним, ранее Малком рассказал о периоде карьеры в Испании, опровергнув слухи о конфликте с руководством Барселоны.

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