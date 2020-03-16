Хацкевич: Уровень УПЛ гораздо выше, чем ФНЛ

Россия

Бывший тренер Динамо убежден, что высший украинский дивизион значительно сильнее второго российского.

Александр Хацкевич провел второй официальный матч во главе волгоградского Ротора. После домашней ничьей с Нефтехимиком (1:1), коллектив белорусского специалиста на выезде одолел ярославский Шинник (1:0).

На послематчевой пресс-конференции экс-тренер киевского Динамо сравнил уровень ФНЛ (второй по силе дивизион России) и УПЛ.

"Наверное, нет смысла сравнивать эти лиги, разница достаточно серьезная. Сейчас я могу говорить только по двум играм в ФНЛ. В первой игре мы играли с Нефтехимиком. В Украине таких команд нет, которые сами не играют и другим не дают. Вот Шинник, к примеру, они стараются играть в футбол. Мы тоже стараемся играть в футбол".

"Впрочем, сравнивать уровень нашего футбола с такими командами как Динамо, Шахтер, Заря, Александрия, которые участвуют в еврокубках, не совсем уместно. Это совершенно другой уровень. Уровень украинской Премьер-лиги гораздо выше, чем ФНЛ", — приводит слова белорусского специалиста пресс-служба Шинника.

За 11 туров до конца сезона Ротор возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, опережая Химки и Чертаново на один пункт. Первые две команды напрямую выходят в российскую Премьер-лигу.