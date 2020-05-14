Россия

Локомотив решил не продлевать контракт с легендой клуба.

Московский Локомотив объявил о назначении на пост главного тренера клуба серба Марко Николича и вдогонку сообщил о том, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет.

"Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК Локомотив. […] Желаем Юрию Палычу сил, здоровья и благополучия!", — гласит заявление "железнодорожников".

Семин возглавлял Локомотив четырежды: в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах. За это время он выиграл три чемпионата и шесть Кубков России, а также ряд других трофеев.

Украинским болельщикам Юрий Павлович известен по работе с Динамо, с 2008 по 2009 и с 2010 по 2012 год. С киевлянами он выиграл Кубок и чемпионат Украины, а также дошел до полуфинала Кубка УЕФА.