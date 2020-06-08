Немецкий центрбек обеспокоен с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.
Бенедикт Хёведес, Getty Images
08 июня 2020, 19:58
Центральный защитник Бенедикт Хёведес намерен покинуть московский Локомотив, несмотря на предстоящее возобновление сезона.
Как сообщает Bild, 32-летний немец намерен досрочно расторгнуть контракт с "железнодорожниками", поскольку обеспокоен неясностью ситуации касательно пандемии коронавируса в стране.
На данном этапе Хёведес не вел переговоров с другими клубами, но продолжает находиться со своей семьей в Германии.
Ранее сообщалось, что защитник Бранислав Иванович в конце сезона покинет Зенит.