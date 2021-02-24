Скаут

Евгений Кузьменко представляет вашему вниманию интересный топ из пяти молодых талантов, которые уже подписали контракты с большими европейскими клубами, но еще за них не выступают.

Зимнее трансферное окно-2021 получилось одним из самых спокойных, которые мы можем вспомнить. Последствия пандемии вынудили клубы экономить деньги и не рисковать при найме на работу, ограничиваясь в основном трансферами свободных агентов, арендами или в крайнем случае очень небольшими суммами компенсаций.

В таком контексте, скаутинг и умение клубов действовать на перспективу, подписывая молодых игроков с низкими ценниками, становится очень важным, возможно, даже доминирующим аспектом в трансферной политике. Вашему вниманию отчет о ТОП-5 игроках категории U21, которые уже перебрались в крупные европейские клубы, подписав контракты, начинающие действовать с лета 2021 года.

Клюверт Агилар (17 лет) – трансфер из Алианс Лима в Манчестер Сити

Клюверт Агилар — перуанский правый защитник 2003 года рождения, который начинал свою юношескую карьеру в клубе Спортинг Кристал, а в 2019-м присоединился к флагману перуанского футбола – клубу Альянс Лима. На сегодняшний день на счету Агилара 27 матчей за первую команду в перуанской лиге, и в Кубке Либертадорес. Также игрок представлял Перу в категориях U17, U20 и U23, несмотря на то, что ему всего 17 лет.

Манчестер Сити купил Агилара за 2,5 миллиона евро. Будущим летом игрок, по всей видимости, начнет выступления за команду U23, или же может отправиться в аренду.

Сильные качества:

- физические данные: рывок + дистанционная скорость, выносливость, скоростная выносливость;

- технические качества: хороший кросс, достаточно неплохой дриблинг

Как видно по тепловой карте футболиста, Агилар – фуллбек атакующего профайла.

Камиль Пионтковски (20 лет) – трансфер из Раков Ченстохова в Ред Булл Зальцбург

Камиль Пионтковски – польский защитник (чаще играет правого центрального в тройке, но также может сыграть и на позиции правого фуллбека) 2000 года рождения, который до 2019 года был в Заглебе Любине, но играл за дублирующий состав команды. В 2019 году он присоединился к клубу Раков Ченстохов и с тех пор сыграл 45 игр во всех соревнованиях. Он представлял Польшу на уровнях U15, U19 и U20, а теперь он является частью национальной сборной U21.

Ред Булл Зальцбург, предвидя потенциал парня, быстро согласился заплатить за парня весьма солидные в данной ситуации 5 миллионов евро. Конечно же, такой трансфер стал самым дорогим в истории скромного клуба Раков Ченстхов (второй рекордный исходящий трансфер — всего 350 тыс. евро). Ожидается, что уже в следующем сезоне Пионтковски войдет в состав первой команды Ред Булл Зальцбург.

Сильные качества:

- физические данные: сила, габариты, координация – хорошо владеет своим телом, что помогает ему ограничивать нападающих, скорость – не смотря на габариты, развита на достаточно хорошем уровне;

- тактические + технические качества: всегда смело заходит в пространство с мячом (что видно на тепловой карте), его техника обращения с мячом позволяет ему делать это эффективно.

Пионтковски – яркий представитель защитника с проактивными оборонительными действиями – всегда настроен на агрессивный отбор, шаг вперед, чтение игры, перехваты.

Астер Вранкс (18 лет) – трансфер из Мехелена в Вольфсбург

Астер Вранкс — бельгийский полузащитник 2002 года рождения, воспитанник клуба Мехелен, за первую команду которого и выступает с 2019 года. С момента своего дебюта в возрасте 16 лет он провел 34 игры, становясь все более и более важным игроком для команды. Он входит в состав сборной Бельгии U21, а также представлял свою страну на уровнях U19, U16, U15.

Вольфсбург заплатил за него 8 миллионов евро, поэтому в следующем сезоне он, как ожидается, будет выступать за основную команду Волков.

Сильные качества:

- тактические данные: очень гибкий полузащитник, которого можно использовать в разных ролях и тактиках. Очень хорошо двигается без мяча, совершая много вертикальных рывков в штрафную;

- физические качества: очень вынослив, дает огромный объем движения без мяча, способность работать на высокой интенсивности;

- технические качества: хорошее первое касание, отличный контроль мяча в ограниченных пространствах.

Маркос Пауло (21 год) – трансфер из Флуминенсе в Атлетико Мадрид

Маркос Пауло – бразильский нападающий 2001 года рождения, который всю карьеру провел в Флуминенсе, прошел через всю академию и провел 77 матчей за первую команду (14 голов). У него также есть португальский паспорт, и он решил представлять именно эту страну на международном уровне, выступая в составе сборных Португалии U18 и U19.

Атлетико Мадрид подписал с Пауло контракт на следующий сезон, но условия соглашения не известны. Его контракт с бразильским клубом истекает летом, но, по слухам, испанский клуб все же выплатит некоторую компенсацию Флуминенсе за переход многообещающего форварда в Ла Лигу.

Сильные качества:

- тактические данные: силен в игре спиной к воротам соперника;

- физические качества: хорошо сложен, координирован, дает хороший темп (хоть и взрывным или супер скоростным игроком его не назовешь);

- технические качества: как и многих бразильских игроков, у Пауло очень хорошая техника, отличное первое касание и способность разыгрывать быстрые комбинации в ограниченном пространстве, хорош в игре 1в1.

По тепловой карте футболиста видно, что Маркос Пауло любит действовать с левого фланга, но часто по ходу матча угрожает воротам соперника и с центральных зон.

Али Акман (18 лет) – трансфер из Бурсаспора в Айнтрахт Франкфурт

Али Акман — турецкий нападающий 2002 года рождения, всю свою карьеру провел в нынешнем клубе Бурсаспор. С момента своего дебюта в 2019 году Акман сыграл 45 матчей за Бурсаспор во втором дивизионе и кубке Турции, забив 14 голов. 11 из этих голов были забиты в 20 матчах нынешнего сезона, что и привлекло внимание клубов из ведущих лиг. Акман также играл за Турцию на уровнях U15, U16, U17, U18, U19 и U21. В общей сложности 40 матчей за молодежные команды сборной Турции и 20 голов.

Поскольку его контракт истекает в июне 2021 года, Айнтрахт Франкфурт быстро решил вопрос с его бесплатным подписанием. Принимая во внимание недавние успехи Орлов с точки зрения превращения относительно неизвестных игроков в нападающих мирового уровня (Лука Йович, Себастьен Алле…), у Акмана, кажется, впереди хорошее будущее.

Сильные качества:

- тактические данные: как правило, не придерживается какой-то конкретной роли на поле, а «бродит» по половине поля соперника, дабы всегда иметь возможность идентифицировать наиболее выгодную зону для открывания. Часто опускается ниже, играет между линиями и в полупространствах. Его тепловая карта — хорошее свидетельство его некоторой универсальности;

- физические качества: хороший стартовый рывок, средняя дистанционная скорость, очень динамичный и подвижный игрок с хорошей выносливостью;

- технические качества: его превосходное первое касание в сочетании с его габаритами позволяет ему играть быстро и оставлять защитников позади. Хорошо принимает мяч обеими ногами, а также грудью. Хорошо взаимодействует с партнерами через пас.

Итог

Ранний выход на рынок (задолго до старта трансферного окна) может обеспечить отличные сделки для клубов, которые вряд ли смогу состоятся непосредственно летом. Важно уметь подписывать за несколько месяцев вперед не только тех игроков, чьи контракты истекают через полгода, но и молодых игроков, чья ценность, как ожидается, будет расти с каждым месяцем, с каждой неделей. Конечно, такие игроки могут быть подписаны за меньшую плату, если это согласовано заранее.

Конечно, в такой стратегии есть свои риски. Игроки могут чувствовать себя комфортно, зная, что у них уже есть контракт в более классном по уровню клубе, и дать некоторую слабину по отношению к себе, к тренировочному процессу, что повлечен потерю формы. Или же игрок может травмироваться, если перестанет надлежащим образом следить за своим восстановлением. Уравновешивание этих рисков и обеспечение хороших отношений между обоими клубами является ключом к успеху в такой стратегии ранних подписаний.

В статье использованы материалы сайта — Total Football Analysis.