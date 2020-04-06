Украина: Первая лига

Вице-президент организации жестко раскритиковал предложение клубов элитного дивизиона Италии.

Итальянский профсоюз игроков недоволен решением Серии А о сокращении заработной платы футболистам, сообщает Football Italia.

Лига не смогла договориться с организацией, но 19 клубов Серии А единогласно решили урезать жалование игроков.

"Это позорное и недопустимое предложение. Понятно, что они хотят, чтобы игроки платили за любой ущерб, вызванный кризисом.

Единственной важной частью пресс-релиза лиги является упоминание о том, что командам придется договариваться об изменениях в контракте с каждым игроком", — сказал вице-президент профсоюза Каланьо.

Отметим, что Ювентус не принимал участие в голосовании, потому что уже согласовал урезание зарплаты с футболистами и тренерским штабом.