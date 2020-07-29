Испания

Вспышка короновируса в Арагоне не миновала и футбольный клуб.

У одного из игроков первой команды Сарагосы выявлен коронавирус — сообщил официальный сайт клуба.

В связи со вспышкой коронавируса в Арагоне и одном из его административных центров Сарагосе, в понедельник, 27 июля, все игроки и сотрудники местной команды прошли тестирование, показавшее все отрицательные результаты. Однако при повторных анализах тест одного из игроков первой команды оказался положительным.

Сарагоса заняла третье место в Сегунде и получила право на участие в плей-офф за путевку в Примеру, однако в связи с обострением эпидемиологической ситуации стыковые матчи отложены.

Ранее сообщалось о таких же проблемах в Севилье.