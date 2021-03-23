Испания

Испанец благодарен тренеру каталонцев.

Форвард Барселоны Педри считает, что вызван в сборную Испании по большей мере благодаря наставнику "сине-гранатовых" Рональду Куману.

"Есть большая заслуга Кумана в том, что я оказался в сборной. Тренер делает ставку на молодежь с самого начала работы в клубе. Я очень благодарен ему. Тренер поддерживает меня, я очень это ценю и хочу отплатить ему за веру в меня.

Меня хорошо приняли в сборной. Я уже знаком с Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, а также с ребятами, которые были в молодежной сборной Испании. С ними адаптация проходит гораздо легче.

Остальные игроки команды – чудесные люди. Мне очень нравится футбол, в который играет команда при Луисе Энрике. Я надеюсь, что смогу здесь многому научиться и хорошо адаптируюсь, чтобы принести много пользы команде", – цитирует Педри Diario Sport.

Ранее испанский нападающий рассказал о переговорах с мадридским Реалом и ситуации внутри своей текущей команды.

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