ЧМ-2022. Отбор

Готовимся к важнейшему матчу главной команды страны.

В отборе на катарский мундиаль наша национальная команда вновь, как и в квалификации к предыдущему мировому форуму, сыграет со сборной Финляндии. В преддверии данного поединка мы традиционно решили вспомнить события не столь далекого прошлого, в которых "сине-желтые" оказались сильнее нынешнего соперника.

Единственное очное столкновение двух коллективов случилось как раз в упомянутом нами выше отборе на российский чемпионат мира. Ту группу украинцы начали с неприятным послевкусием, расписав две ничьих с исландцами (а Евгений Коноплянка еще и пенальти не забил) и турками (упустили преимущество в два мяча), поэтому для борьбы за выход на мундиаль необходимо было набирать максимум очков с аутсайдерами квартета – Финляндией и Косово.

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С этой задачей наша команда успешно справилась. "Хлопнув" косоваров в Кракове (тот матч состоялся в Польше по политическим причинам) Украину ждало противостояние с финнами в 4 туре.

Матч в Одессе завершился с минимальным счетом в пользу команды Андрея Шевченко благодаря точному выстрелу Артема Кравца, однако это не совсем точно характеризовало характер той встречи.

Украина - Финляндия 1:0

Гол: Кравец, 23

Украина: Пятов – Бутко, Кучер, Ракицкий, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Зинченко (Ротань, 67), Коваленко (Шахов, 89), Коноплянка (Цыганков, 83) – Кравец

Финляндия: Градецки – Тойвио, Араюури, Вайсанен (Саксела, 83) – Аркивуо, Ринг (Маркканен, 46), Халсти (Лам, 63), Маттила, Райтала – Лод – Пукки

Уже на первых минутах все тот же Кравец проверил на прочность штангу гостевых ворот, по ходу игры могла забить еще, но кипер финнов Лукаш Градецки не позволил более никому отличится в тот вечер. "Бело-синие" также организовали несколько перспективных подходов ко вражеским владениям, однако Пукки и компании не хватило точности.

Ответная встреча в июне 2017 года получилась нервной и напряженной.

Финляндия - Украина 1:2

Голы: Похьянпало, 72 — Коноплянка, 51, Беседин, 75

Финляндия: Градецки – Аркивуо, Ояла, Мойсандер, Райтала – Лод (Йенсен, 68), Лам, Ягуби, Уронен (Маркканен, 84) – Хамаляйнен – Пукки (Похьянпало, 68)

Украина: Пятов – Бутко, Ордец, Ракицкий, Матвиенко – Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Малиновский – Ярмоленко, Селезнев (Беседин, 64), Коноплянка (Соболь, 86)

Первый тайм вышел тягучим, где обе команды соревновались, скорее, в количестве неточных ударов по воротам. Зато во второй половине встречи игра слегка раскрылась. Обоих участников поединка явно взбодрил гол Евгения Коноплянки, четко пробившего по пустым воротам после парированного голкипером удара Руслана Малиновского.

В середине тайма активный отрезок выдали уже финны. Сперва Пукки каким-то невероятным образом не воспользовался грубейшей обрезкой Коноплянки, а вскоре Йоэль Похьянпало курьезным образом выровнял цифры на табло. Тем не менее спустя три минуты украинцам удалось вновь выйти вперед, а вместе с тем и оформить окончательный результат. Артем Беседин в падении замкнул подачу Ярослава Ракицкого.

Игра была сделана, а до финального свистка можно вспомнить разве что нереализованный момент Андрея Ярмоленко в самой концовке.

Как видим, опыт успешного противостояния финской дружине у нас имеется.

Матч Украина — Финляндия пройдет в ближайшее воскресенье, 28 января. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.