Испания

Каталонский клуб старается найти дополнительные источники дохода.

Новость о том, что новый главный тренер каталонской Барселоны, Хави, получит на зимние трансферы лишь 10 млн евро, с учетом кадровых и финансовых проблем "блаугранас", выглядит логичным исходом неудачного управление коллективом за времена правления бывшего руководства клуба.

Барселона в своем актуальном состоянии фактически вынуждена искать источники финансирования отовсюду, откуда это возможно, а одним из актуальных предложений повышения прибыли является размещение еще одного рекламного логотипа на передней части игровой формы каталонцев, или же замена текущего титульного спонсора команды.

Как сообщает испанская пресса, "сине-гранатовые" уже нашли покупателя на новую рекламную площадь на своей экипировке. Им стало правительство Саудовской Аравии, которая таким образом хочет популяризировать бренд своей страны среди широкой общественности.

На данный момент, в совете директоров испанского клуба не сформировалось единой позиции по данному вопросу, поэтому переговоры между сторонами затягиваются на неопределенный срок.

Японская e-commerce-компания Rakuten сейчас занимает главный рекламный слот на экипировке каталонцев, однако уже с начала сезона-2022/23 данное место будет свободно.

Предложение аравийской стороны — 100 млн евро, однако конкурентов по данной позиции у нее тоже достаточно много. Rakuten, из-за трудностей, связанных с пандемией, выплатила за прошлый сезон только 30 млн евро.

Причиной для скорого решения данного вопроса для Барселоны будут выступать контрактные обязательства перед техническим спонсором команды, компанией Nike, которая должна знать, какую комбинацию логотипов наносить на будущие комплекты формы.