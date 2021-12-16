Испания

Испанские футбольные чиновники решили ужесточить меры предосторожности.

Новая волна коронавирусной инфекции захлестнула Европы и футбол в частности. В Англии ежечасно поступают сообщения о новых заражениях, а также о перенесенных матчах.

На этом фоне испанская Ла Лига, которая на данный момент в меньшей степени страдает от COVID-19, приняла решение ужесточить ограничения, для предотвращения распространения опасного вируса.

"Несмотря на полное удовлетворение прошедшими турами в контексте защиты населения и футболистов от коронавируса, мы вынуждены еще раз напомнить о неукоснительном выполнении всех медицинских протоколов, а также необходимости тестировать весь персонал и всех футболистов каждого футбольного клуба каждые 15 дней", — говорится в заявлении Ла Лиги.

Руководство лиги приняло решение отказаться от предматчевых рукопожатий и других актов уважения, чтобы уменьшить контакты футболистов. Кроме того, стоит вопрос о закрытии для посещения болельщиками стадионов Испании.

Ранее в стане Валенсии подтвердили четыре случая заражения среди представителей команды, в том числе заболел главный тренер команды — Хосе Бордалас.