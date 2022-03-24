Испания

Хавбек каталонського клуб висловився щодо свого майбутнього.

Півзахісник Барселони Ніко Гонсалес прокоментував своє майбутньє у стані каталонського клубу, а також розповів про перемовини щодо нового контракту.

Футболіст зізнався, що у доволі юному віці відмовив Манчестер Сіті.

"У найближчий час ми зустрінемось із керівництвом клубу та обговоримо мій контракт. Я би хотів провести всю кар'єру у Барселоні.

Коли меня було 16 років, я відмовив Манчестер Сіті. Я завжди був і буду фанатом Барселони!", — наводить слова Ніко Фабріціо Романо.

Відзначимо, що контракт хавбека розрахований до літа 2024 року.

Раніше інший футболіст Барселони розповів про те, чому йому відмовили в Реалі.