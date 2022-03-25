Испания

Аргентинський нападник може змінити клубну прописку.

Лаутаро Мартінес розглядає варіант із уходом з Інтера — нападник не почувається ключовим гравцем.

Як повідомляє видання La Repubblica, на Мартінеса претендує Атлетіко – у гравці особисто зацікавлений Дієго Сімеоне.

Інтер, у свою чергу, готовий попрощатися з гравцем за солідну суму, а на його місце підписати Пауло Дібалу.

Нагадаємо, що форвард Інтера та збірної Аргентині Лаутаро Мартінес не допоможе своїм збірним на матчах відбору до Чемпіонату світу у Катарі через коронавірус.