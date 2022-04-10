Наставник каталонського клубу висловився щодо можливих трансферів.
хаві ернандес, getty images
10 апреля 2022, 12:41
Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес розповів про трансферні можливості клубу.
Окрім того, фахівець поділився станом перемовин щодо контракту Гаві.
"Ми бачимо, що гравець хоче грати в нашому клубі. Наразі все залежить від його представника та клубу. Наш клуб намагається бути вище, ніж індивідуальності — це нормально. Барселона завжди чесна зі своїми футболістами.
Наразі у клубу дуже скрутне фінансове становище — нам потрібно бути обережними в трансферах. Президент та директор знають про мої побажання та роблять все для їх втілення.
Ми повинні розуміти, в якому становищи наразі наша фінансова сторона", — розповів Хаві.
Раніше іспанець розповів про перебіг переговорів із Усманом Дембеле.