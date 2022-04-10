Испания

Наставник каталонського клубу висловився щодо можливих трансферів.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес розповів про трансферні можливості клубу.

Окрім того, фахівець поділився станом перемовин щодо контракту Гаві.

"Ми бачимо, що гравець хоче грати в нашому клубі. Наразі все залежить від його представника та клубу. Наш клуб намагається бути вище, ніж індивідуальності — це нормально. Барселона завжди чесна зі своїми футболістами.

Наразі у клубу дуже скрутне фінансове становище — нам потрібно бути обережними в трансферах. Президент та директор знають про мої побажання та роблять все для їх втілення.

Ми повинні розуміти, в якому становищи наразі наша фінансова сторона", — розповів Хаві.

Раніше іспанець розповів про перебіг переговорів із Усманом Дембеле.