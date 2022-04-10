Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес розповів про трансферні можливості клубу.

Окрім того, фахівець поділився станом перемовин щодо контракту Гаві.

"Ми бачимо, що гравець хоче грати в нашому клубі. Наразі все залежить від його представника та клубу. Наш клуб намагається бути вище, ніж індивідуальності — це нормально. Барселона завжди чесна зі своїми футболістами. 

Наразі у клубу дуже скрутне фінансове становище — нам потрібно бути обережними в трансферах. Президент та директор знають про мої побажання та роблять все для їх втілення.

Ми повинні розуміти, в якому становищи наразі наша фінансова сторона", — розповів Хаві.

Раніше іспанець розповів про перебіг переговорів із Усманом Дембеле.