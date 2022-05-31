Испания

Наставник Барселони розраховує на підсилення під час трансферно вікна.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес склав свій список побажань на найближчше трансферне вікно.

Так, фахівець не розраховує на низку футболістів, що хоче продати. Серед них є Браутвейн, Траоре, Умтіті, Мінгеса та інші.

Натомість Хаві хоче отримати у складі Аспілікуету, Алонсо, Кесс'є, Крістенсена та інших майбутніх вільних агентів, повідомляє Sport.es.

Відзначимо, що це можливо буде за умови продажу футболістів, адже Барселона не має коштів навіть на підпис вільних агентів.