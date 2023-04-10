Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 28-го туру Прімери, який пройде 10 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамах 28-го туру Прімери зійдуться Барселона та Жирона. Протистояння повинно бути доволі результативним.

БАРСЕЛОНА — ЖИРОНА

ПОНЕДІЛОК, 10 КВІТНЯ, 22:00. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО ЛАОС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Матч, який фактично коронує каталонців в разі перемоги вдома. Звісно, теоретичні шанси обійти конкурента Реалом ще залишаться, проте відрив у 15 очок в контексті конкурентоздатності нинішньої Прімери та впевненої гри каталонців у захисті — це щось з області фантастики.

Особливо символічно, що подібного результату можна буде досягнути не аби де, а в дербі проти Жирони. Звісно, Барселона є фаворитом.

Після вильоту з кубку нічого не залишається, як впевнено перемагати у чемпіонаті і йти до повернення титулу після чотирьох років без нього. Саме з одним з суперників по дербі статистика зустріч доволі непогана.

Жодного разу "синьо-гранатові" не поступалися "червоно-білим" у першості, лише одного разу зіграли внічию. Це сталося ще в перший захід Жирони у Ла Лігу, коли Крістіан Стуані оформив дубль, а Барселона в меншості після першого тайму зуміла вирвати нічию завдяки м'ячу Піке.

В першому колі молодші каталонці вдома поступилися 0:1.

Окрема інтрига — виступ Віктора Циганкова, який приємно дивує вболівальників Прімери.

Українець блискуче увійшов до основного складу команди і скоріше всього вийде в основі і зараз.

Колись Євген Коноплянка вже забивав Барселоні, подивимось, як буде в цьому випадку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде — Кесс'є, Бускетс, Гаві — Рафінья, Левандовські, Фаті

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Ернандес — Ромеу — Циганков, Мартін, Вілья — Кастельянос

Не зіграють: Дембеле, Крістенсен, Педрі, де Йонг — Рока, Еррера, Кебе, Рейньєр

Під питанням: .. — А. Гарсія, Б. Гарсія, Кальєнс

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