Іспанія

Каталонці змінюють думку щодо прав Прімери.

Суперечлива фінансова угода Ла Ліги CVC, схоже, повернеться в центр уваги найближчими тижнями.

У початковій угоді 2022 року Ла Ліга прийняла пропозицію в розмірі 2,1 мільярда євро в обмін на 8,2% доходу від прав на трансляцію ліги протягом наступних 50 років.

Початкова угода отримала значну підтримку: усі, крім трьох команд у двох вищих дивізіонах, погодилися на угоду, за винятком Атлетіка, Реала та Барселони.

Кошти мали бути розподілені між клубами, щоб допомогти з погашенням боргів і покращити інфраструктуру в двох вищих рівнях іспанського футболу.

Однак, згідно з повідомленнями Relevo, Барселона готується змінити свою позицію щодо угоди в сміливий спосіб.

La Blaugrana готова відкликати свої заперечення проти угоди та відмовитися від спільної судової справи проти запропонованих планів.

Попереднє оновлення залишить Реал Мадрид головною рушійною силою проти умов CVC із зростаючим відчуттям неминучості через те, що вони широко прийняті.