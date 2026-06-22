Іспанія

Каталонці зробили ставку на внутрішній резерв і довірили першу команду Кіке Альваресу.

Жирона офіційно оголосила про призначення Кіке Альвареса новим головним тренером першої команди. 50-річний фахівець змінив на посаді Мічела та підписав контракт на один сезон.

Керівництво каталонського клубу вирішило не шукати наставника на стороні, а продовжити курс на розвиток власної структури. Альварес добре знайомий із системою Жирони, адже протягом останніх двох років працював із резервною командою.

На чолі Жирони Б він досяг вагомих результатів: спочатку вивів команду з Терсери RFEF до Сегунди RFEF, а в минулому сезоні успішно закріпив її на новому рівні. У клубі особливо відзначають його вміння працювати з молодими футболістами та розвивати таланти академії.

У тренерський штаб нового наставника увійдуть його брат Оскар Альварес, який стане асистентом, а також Жорді Бальсельс, що відповідатиме за фізичну підготовку команди. Обидва вже працювали в структурі клубу та добре знайомі з внутрішніми процесами.

Кіке Альварес має солідний футбольний бекграунд. У минулому він виступав на позиції центрального захисника, пройшов академію Барселони та провів понад п'ятнадцять років у професійному футболі, зокрема захищаючи кольори Вільярреала. Після завершення кар'єри працював у системі Барселони, а також входив до тренерських штабів Вільярреала, Алавеса та Леванте.

Перед новим наставником поставлено амбітне завдання — повернути Жирону до Ла Ліги після вильоту у минулому сезоні.