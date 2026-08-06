Іспанія

Угода іспанця та мадридського клубу зупинилась за крок до укладання.

Мадридський Реал цього літа запланував собі приголомшливу трансферну кампанію й частково вже почав її виконувати.

Одним із своїх новачків "бланкос" планують зробити опорного півзахисника англійського Манчестер Сіті та національної збірної Іспанії Родрі, щодо якого "містяни" мають чітке бачення трансферної вартості.

Раніше повідомлялось, що Реал узяв перерву в перемовинах з англійським клубом, чим у підсумку може скористатись каталонська Барселона.

"Блаугранас" кілька тижнів тому назвали Манчестер Сіті свою пропозицію в 60 млн євро, що цілком задовольнило англійський клуб.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, тоді все впиралось у рішення самого гравця щодо продовження кар’єри, але оскільки Реал своєчасно не відреагував, Барса сподівається побачити сигнал від Родрі, після чого каталонці стрімко ввійдуть до процесу перемовин.

"Блаугранас" навіть підготували план, відповідно до якого гарантовано вдасться зареєструвати потенційного новачка на сезон — для цього переведуть нідерландця Френкі де Йонга до переліку гравців із тривалими травмами, які не враховуються під час обчислення загальної заробітної плати заявки команди.