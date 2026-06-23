Іспанія

Уродженець Сантандера знову допомагатиме "зелено-білим" у найвищому за статусом дивізіоні Іспанії.

Атакувальний півзахисник Серхіо Каналес залишить Монтеррей заради Расінга, передає офіційний сайт клубу із Сантандера.

Контракт із 35-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2028 року. Клубну прописку досвідчений плеймейкер змінює на правах вільного агента.

Ha llegado la hora de que vuelva a casa. pic.twitter.com/RlWCohvEMy — Real Racing Club (@realracingclub) June 22, 2026

У липні 2023 року Монтеррей виклав Реалу Бетіс 10 млн євро за Каналеса. У клубі з Мексики Серхіо провів 118 матчів, в яких відзначився 46-ма голами й 22-ма асистами.

Раніше хавбек також виступав за Реал Сосьєдад, Валенсію й Реал Мадрид, тоді як Расінг Сантандер — рідний для нього клуб. За "зелено-білих" гравець дебютував у вересні 2008 року, загалом взявши участь у 39-ти поєдинках (7Г, 6А).

На рахунку Каналеса один гол в 11-ти матчах у футболці збірної Іспанії.

Нагадаємо, Расінг Сантандер повернувся до Ла Ліги, з якої вилетів у сезоні-2011/12.