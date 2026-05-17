Расінг Сантандер офіційно гарантував собі повернення до вищого дивізіону, поклавши край болісному 14-річному перебуванню в нижчих лігах. Попри злети та падіння, кантабрійці продемонстрували залізний характер і домінували протягом усього сезону, зумівши подолати кризові моменти, які змушували скептиків сумніватися в успішності цього проєкту

Останній матч Расінга в еліті датувався 13 травня 2012 року, коли команда на рідному стадіоні Ель-Сардінеро поступилася Осасуні (2:4). Той сезон став катастрофою: чехарда з трьома тренерами та тотальний інституційний безлад ледь не призвели до повної ліквідації клубу. Скандальні правління таких одіозних фігур, як Пітерман, Пернія та Алі Сайєд, поставили кантабрійців на межу краху.

Клуб урятували його віддані вболівальники, які буквально вберегли практично розформовану команду. За ці 14 років поневірянь у Сегунді Б, Прімері та епізодичних виходах до Сегунди, Расінг провів у нижчих дивізіонах 600 матчів, переживши чотири підвищення у класі, три вильоти та п'ять драматичних плейоф.

Увесь цей час фанати палко підтримували команду — Ель-Сардінеро регулярно заповнювався вщент, а на виїзні матчі вболівальники вирушали колосальними десантами.

Для іспанської футбольної спільноти це підвищення — повернення справжнього ветерана.Расінг є одним із клубів-засновників Ла Ліги, має у своєму доробку титул віцечемпіона країни, два півфінали Кубка Іспанії та 44 сезони у вищому дивізіоні. Крім того, Сантандер відомий своєю славетною молодіжною академією, яка десятиліттями постачає таланти для провідних команд країни

Нинішній успіх став заслуженою нагородою для тренерського штабу та оновленого керівництва. Расінг лідирував у турнірній таблиці протягом 30 із 40 зіграних турів. Головний тренер Хосе Альберто прибув до Сантандера із репутацією прихильника безкомпромісного атакувального футболу, який спочатку викликав скепсис щодо його ефективності.

Проте астурійський фахівець зумів збалансувати гру команди, підтвердивши свою правоту результатом. Стабільність клубу повернув новий власник — аргентинський інвестор Себастьян Серія. Він довірив операційну діяльність професіоналам, а ключовим рішенням стало призначення Чеми Арагона спортивним директором.

Проникливі трансфери Арагона в літнє та зимове вікна дозволили створити монолітний і конкурентоспроможний колектив. Справжніми творцями цього дива стали футболісти. Коли в зимове трансферне вікно Расінг втратив Жеремі, а нападника Арану почали переслідувати хронічні травми, команда не посипалася.

Роль лідерів на себе впевнено взяв атакувальний дует Іньїго Вісенте та Андреса Мартіна. Їх палко підтримали Азьєр Вільялібре та Гуліашвілі, які розкрили атакувальний потенціал команди на максимум. Не менш важливу роль у центрі поля відіграли Густаво Пуерта та Пейо Каналес, які цементували гру команди.

Півтора десятиліття очікування поза елітою іспанського футболу офіційно завершено. Кантабрія готова святкувати повернення свого головного футбольного скарбу до Ла Ліги.