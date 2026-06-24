Іспанія

Іспанський клуб планує орендувати українського нападника з опцією викупу.

Іспанський Реал Бетіс перейшов до активних дій щодо підписання нападника Роми та збірної України Артема Довбика.

Як повідомляє авторитетний спортивний інсайдер Ніколо Скіра, клуб із Севільї вже надіслав римлянам першу офіційну пропозицію. Згідно з інформацією джерела, Бетіс пропонує Ромі оформити оренду форварда з правом подальшого викупу.

Нагадаємо, Артем приєднався до Роми влітку 2024 року з Жирони за 30 млн євро. У минулому сезоні, через різноманітні травми Довбик зіграв 20 матчів за вовків у усіх турнірах, забив 6 мʼячів та віддав 2 результативні передачі.

Контакт з клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює українського нападника в 15 млн євро.