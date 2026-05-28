Український нападник може залишити римський клуб уже цього літа.

Артем Довбик опинився серед футболістів, які можуть покинути Рому під час літнього трансферного вікна. Новий головний тренер римлян Джан П’єро Гасперіні не бачить українського форварда у своїх подальших планах.

Як повідомляє Yahoo Sports із посиланням на журналіста Sky Sport Анджело Манджанте, керівництво вовків готове розглянути варіанти повноцінного продажу 28-річного нападника.

Рома також працює над посиленням атакувальної лінії та шукає форварда схожого профілю до нідерландця Доніелла Малена, трансфер якого клуб уже оформив у Астон Вілли.

Довбик приєднався до римського клубу влітку 2024 року після переходу з Жирони. За цей час українець провів 63 матчі, у яких забив 20 м’ячів та віддав шість результативних передач. У сезоні-2025/26 форвард записав на свій рахунок три голи та два асисти у 18 зустрічах.

Контракт нападника з Ромою чинний до літа 2029 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 15 мільйонів євро.