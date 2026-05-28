Український нападник може залишити римський клуб уже цього літа.
Артем Довбик, Getty Images
28 травня 2026, 19:50
Артем Довбик опинився серед футболістів, які можуть покинути Рому під час літнього трансферного вікна. Новий головний тренер римлян Джан П’єро Гасперіні не бачить українського форварда у своїх подальших планах.
Як повідомляє Yahoo Sports із посиланням на журналіста Sky Sport Анджело Манджанте, керівництво вовків готове розглянути варіанти повноцінного продажу 28-річного нападника.
Рома також працює над посиленням атакувальної лінії та шукає форварда схожого профілю до нідерландця Доніелла Малена, трансфер якого клуб уже оформив у Астон Вілли.
Довбик приєднався до римського клубу влітку 2024 року після переходу з Жирони. За цей час українець провів 63 матчі, у яких забив 20 м’ячів та віддав шість результативних передач. У сезоні-2025/26 форвард записав на свій рахунок три голи та два асисти у 18 зустрічах.
Контракт нападника з Ромою чинний до літа 2029 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 15 мільйонів євро.