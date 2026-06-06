Італія

Форвард збірної України визнав, що його взаємини з римським клубом складаються не найкращим чином.

Нападник збірної України та Роми Артем Довбик прокоментував свою ситуацію в італійському клубі та дав зрозуміти, що його майбутнє в команді залишається невизначеним.

28-річний форвард відверто оцінив нинішні взаємини з римлянами та не виключив, що найближчим часом сторони можуть ухвалити важливе рішення щодо подальшої співпраці.

"Відносини з італійською Ромою? Скажімо так: могло бути краще. Я думаю, що ми ухвалимо якесь рішення щодо мого майбутнього", — сказав українець.

Нагадаємо, Довбик приєднався до Роми влітку 2024 року. Минулого сезону українець зіткнувся з труднощами в боротьбі за місце в основному складі після зміни головного тренера та приходу Джан П'єро Гасперіні. Наприкінці кампанії нападник також вибув через травму, що вплинуло на його ігрову практику.

У сезоні-2025/26 український форвард провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.