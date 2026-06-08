Італія

Два іноземні клуби вже звернулися щодо можливого переходу українського форварда.

Український нападник Артем Довбик може залишити Рому вже під час нинішнього літнього трансферного вікна. Про це повідомив відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра у соціальній мережі X.

За інформацією джерела, 28-річний форвард не входить до планів нового головного тренера римлян Джана П'єро Гасперіні. Через це українець готовий розглянути варіант зі зміною клубу вже цього літа.

Також зазначається, що щодо можливого трансферу Довбика вже зверталися два клуби. При цьому обидва потенційні претенденти не представляють чемпіонат Італії.

Нагадаємо, Артем Довбик перейшов до Роми у серпні 2024 року. Відтоді він провів за римський клуб 63 матчі у всіх турнірах, записавши до свого активу 20 забитих м'ячів та шість результативних передач.

Чинна угода українського нападника з "вовками" розрахована до завершення сезону-2028/29.