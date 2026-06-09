Італія

Український форвард Роми зацікавив не лише Трабзонспор, а й клуб Серії А, який шукає нового лідера атаки.

Нападник збірної України Артем Довбик може змінити клуб уже цього літа. Окрім турецького Трабзонспора, інтерес до форварда Роми проявляє Фіорентина.

За інформацією італійських ЗМІ, флорентійський клуб розглядає 28-річного українця як одного з головних кандидатів на посилення лінії нападу після призначення Фабіо Гроссо на посаду головного тренера команди. Новий наставник прагне отримати якісного центрфорварда для реалізації своєї ігрової моделі, і Довбик входить до числа пріоритетних варіантів.

Водночас на українця продовжує претендувати Трабзонспор. У разі переходу до турецького клубу нападник міг би виступати разом зі своїми співвітчизниками Арсенієм Батаговим та Русланом Малиновським, який нещодавно приєднався до команди.

Однак потенційний трансфер до Туреччини ускладнює фінансова сторона питання. Повідомляється, що Трабзонспор готовий запропонувати за форварда близько 12 мільйонів євро, тоді як Рома навряд чи погодиться на таку суму, враховуючи, що у 2024 році витратила на придбання українця понад 40 мільйонів євро.

Контракт Довбика з Ромою чинний до літа 2029 року. За час виступів у складі римлян українець провів 63 матчі, забив 20 голів і віддав шість результативних передач. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість форварда становить 15 мільйонів євро.