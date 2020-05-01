Турция

Футбольные турниры в Турции решили продолжить.

Федерация футбола Турции разработала программу, согласно которой будет проходить поэтапное возобновление соревнований — сообщил официальный сайт организации.

О конкретных датах речь пока не идет до тех пор, пока правительство страны не решение о не примет соответствующее решение.

На данный момент в Турции зафиксировано 120 204 случая заражения коронавирусом, 3 174 смерти и 48 886 выздоровлений.

Ранее сообщалось, что Франция решила окончательно остановить чемпионат, а в Италии уверены в его продолжении.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.