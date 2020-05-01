Футбольные турниры в Турции решили продолжить.
Фото ФК Ризеспор
01 мая 2020, 20:58
Федерация футбола Турции разработала программу, согласно которой будет проходить поэтапное возобновление соревнований — сообщил официальный сайт организации.
О конкретных датах речь пока не идет до тех пор, пока правительство страны не решение о не примет соответствующее решение.
На данный момент в Турции зафиксировано 120 204 случая заражения коронавирусом, 3 174 смерти и 48 886 выздоровлений.
Ранее сообщалось, что Франция решила окончательно остановить чемпионат, а в Италии уверены в его продолжении.
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