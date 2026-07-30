Ліга Європи

Зусиллями грецького бомбардира "орли" сповна помстилися за поразку в першому матчі.

На Ештадіу да Луж у Лісабоні місцева Бенфіка приймала Санкт-Галлен у рамках матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27.

Після поразки з рахунком 1:2 у першому поєдинку підопічні Марку Сілви потребували звитяги. У першій половині другого протистояння рахунок відкрив Вангеліс Павлідіс. Ще трьома голами він відзначився в другому таймі, тоді як крапку в дуелі поставив Клеман Ленгле. Варто зауважити, що за рахунку 2:0 на користь господарів поля гості залишилися в меншості через вилучення Тома Гаала.

У третьому, передостанньому раунді відбору ЛЄ лісабонцям протистоятиме Гартс.

Бенфіка* — Санкт-Галлен 5:0

Голи: Павлідіс, 11, 55, 66, 74 (пен.), Ленгле, 81

Бенфіка: Трубін — Ба (Дедич, 77), А. Сілва, Ленгле, Даль — Баррейру (Ріос, 66), Барренечеа — Р. Сілва (Лукебакіо, 75), Судаков, Камінські (Шельдеруп, 75) — Павлідіс (Дуран, 77)

Санкт-Галлен: Ватковяк — Гаал (Руїс, 33), Станич, Окороджі — Вандермерш, Дашнер, Гертлер (Коніцке, 71), Бухальфа (Фрокай, 57), Стеванович — Бальде (Овусу, 71), Вітциг (Гунцікер, 57)

Попередження: Станич, Окороджі

Вилучення: Станич, 57 (друга жовта)