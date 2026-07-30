Ліга Європи

Данило записав на свій рахунок половину результативних ударів брюсельського клубу в матчах проти Гаммарбю.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2026/27 Андерлехт приймав Гаммарбю в Брюсселі.

У стартовому складі господарів поля вдруге поспіль знайшлося місце для центрального нападника Данила Сікана. У поєдинку в Стокгольмі, що завершився внічию з рахунком 1:1, 25-річний українець відзначився голом зі штрафного.

Колишній гравець збірної України знову уразив ворота шведського суперника на 48-й хвилині матчу-відповіді.

À la récupération (et avec un peu de réussite) et puis à la finition : Danylo Sikan égalise pour Anderlecht face à Hammarby. 🔥 #RTLsports pic.twitter.com/G2EP6SYR1B — RTL sports (@RTLsportsbe) July 30, 2026

Завдяки підсумковій перемозі з рахунком 3:1 підопічні Вітора Бруну дісталися наступного раунду турніру, в якому їм протистоятиме кривдник Динамо Київ ПАОК.