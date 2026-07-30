Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги Європи, що відбувся 30 липня 2026 року.

Динамо Київ ще раз поступилося ПАОКу в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2026/27.

До другої, виїзної поразки "біло-синіх" призвів дубль Янніса Константеліаса. Зірка господарів поля відкрив рахунок на Тумба Стедіум у Салоніках у компенсований час першого тайму, а на початку другої половини протистояння оформив свою четверту результативну дію (1+1 у першому матчі) у дуелі з підопічними Ігоря Костюка.

У третьому, передостанньому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій Динамо Київ зустрінеться з ЦСКА Софія або Карабахом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПАОК — Динамо Київ у рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2026/27:

ПАОК — Динамо Київ 2:0 (перший матч — 3:2)

Голи: Константеліас, 45+1, 48

ПАОК: Павленка — Кенні, Хацидіакос (Елустондо, 76), Міхаїлідіс, Гомес — Зафейріс (Камара, 76), Сантамарія — Живкович (Баба, 76), Константеліас (Пелкас, 83), Тайсон (Хацидіс, 69) — Міту.

Динамо Київ: Суркіс — Сич, Кендзьора, Тіаре (Біловар, 86), Михавко — Бражко, Лонвейк (Мунгенге, 86) — Волошин (Ярмоленко, 67), Буяльський (Шапаренко, 67), Редушко (Кабаєв, 80) — Пономаренко.



Попередження: Хацидіакос — Пономаренко, Шапаренко