Ліга Європи

Індржих Трпішовскі поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Головний тренер Славії Індржих Трпішовскі прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1 (3:0).

"Загалом ми добре виступили як команда, так і індивідуально на всіх етапах гри. Ми підійшли до матчу трохи обережно, Дніпро-1 добре тримав м'яч на початку і нам не вдавалося відібрати його в перші п'ять-шість хвилин.

Після першого голу наша гра сильно покращилася, ми сильно пресингували суперника та грали так, як хотіли. Трибуни були чудові, підтримка була чудовою, гра гравців теж була чудовою, вона навіть покращилася під час матчу. Після другого голу ми ще більше повірили у себе та погрожували іншими моментами, які могли закінчитися великою кількістю голів.

На жаль, ми ускладнили ситуацію червоною карткою, але благо ми грали так само, і не підпускали суперника, щоб він не міг створювати небезпечні ситуації біля наших воріт. Нам вдалося забити третій гол, але видалення – це розчарування. Ми дуже добре грали на тому етапі і могли виграти зі значно більшим рахунком. Коли ми залишилися вдесятьох, ми дали супернику можливість потримати м'яч, і ми не змогли створити такого сильного пресингу, але хлопці чудово попрацювали. Ми нічого не дозволили Дніпру-1 та створили гарну перевагу перед другим матчем.

Чому ви вирішили грати за класичною схемою 4-2-3-1, а не з трьома хавбеками? Це було через типологію суперника та манери його гри. Ми хотіли, щоб у центрі поля було три гравці, а єврокубки грають трохи інакше, і гравці, які розпочинали, мають досвід цієї схеми. Коли я побачив перший матч Дніпра-1, я знав, у якому складі ми починатимемо. Ми знали, що їхня найбільша сила була в середині поля та ротації, яку вони там мали. Тому було зрозуміло, що ми розпочнемо із трьох центральних півзахисників.

Це тільки один матч, але матч-реванш буде зовсім іншим, Дніпру-1 втрачати нічого і він кинеться в бій. Ми не можемо літати у хмарах і хвалитися тим, як здорово ми зіграли. На цьому все, в неділю, треба обігравати Младу і готуватися до матчу в Кошицях. Добре, що ми хвалимо хлопців, вони на це заслуговують, але гра на виїзді буде зовсім іншою. Ми маємо добре підготуватися", - наводить слова Трпішовскі прес-служба чеського клубу.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги Європи за участю української команди.