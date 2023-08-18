Ліга Європи

Форвард чеської команди поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Нападник чеської Славії Вацлав Юречка прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1 (1:1), в якому він відзначився голом.

"Я радий, що мені випав такий шанс. Я вірю, що відтепер все йтиме правильно. Я дуже радий, що зміг допомогти команді. Цей гол додав нам впевненості, після чого ми вже подбали про частину матчу, що залишилася.

У мене була схожа ситуація з поганою результативністю у Словацко. Я знав, що не можна панікувати і треба намагатися схопити свій шанс, що, на щастя, я зробив у важливий момент. Я дуже вдячний тренерам за довіру. Деякі матчі були не оптимальними з мого боку, але вони все одно підтримували мене, і мені зараз удалося хоча б частково відплатити їм.

Результат першого матчу може вказувати на те, що ми могли трохи недооцінити матч-реванш. Але все було навпаки, ми просто не хотіли припуститися помилок. Початок справді був слабшим, але потім ми подбали про матч із нашим досвідом. Приємно, що у команди все добре, що ми перемагаємо та набираємо очки. Це найважливіше.

Гол у роздягальню завжди психологічно складний, але, на щастя, ми встигли відреагувати на нього. Залишок матчу вже був під нашим контролем.

Це була нереальна підтримка, знімаю капелюх перед фанатами за такий довгий шлях. Знову і знову ми відчували себе, як вдома.

Луганська Зоря у плей-оф? Ми мало думали про наступний раунд, оскільки для нас був важливий матч-відповідь з Дніпром-1. Тренери, напевно, добре підготують нас до суперника, адже ціль зрозуміла. Але спочатку нам потрібно добре провести гру у чемпіонаті", — наводить слова Юречки прес-служба чеського клубу.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги Європи між Дніпром-1 та Славією.