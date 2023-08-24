Ліга Європи

Нігерійський форвард Славії поділився своїми думками після гри із Зорею.

Нападник чеської Славії Мухамед Тіджані прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти луганської Зорі (2:0), в якому він дебютував у єврокубках із забитим м'ячем, вийшовши на заміну.

"Я мріяв про такий дебют. Я натхненний перемогою та голом. Це велика подія: перша гра в Європі та одразу переможний гол для моєї команди. Я дуже задоволений.

Другий гол дуже важливий і він багато означає для нас перед грою у відповідь. Ми в хорошій позиції і це може бути лише половина кроку до групи Ліги Європи. Так що так, це справді був дуже важливий момент для нас.

Захист Зорі був дуже щільним, він дуже добре діяв біля своїх воріт. Знімаю капелюх перед їхніми захисниками.

Як завжди, я дуже поважаю вболівальників. Я люблю їх за те, що вони нас бадьорять. Вони знову віддали всі сили на підтримку. Як я вже сказав, це приголомшливо, що вони підтримують нас у кожній грі.

Гра у відповідь буде дуже складною. Але ми – Славія, тож можемо перемогти. Ми маємо це зробити", — наводить слова Тіджані прес-служба чеського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Славія — Зоря.