Ліга Європи

Наставник луганчан поділився своїми думками після гри зі Славією.

Головний тренер луганської Зорі Ненад Лалатовіч прокоментував поразку своєї команди у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти чеської Славії із Праги (0:2).

"Спочатку хочу привітати всіх українців із Днем Незалежності України! Стосовно гри — цю перемогу Славія заслужила. Були декілька хороших моментів для реалізації у суперника у першому таймі, але наш голкіпер, незважаючи на програш, був найкращім гравцем сьогодні. На жаль, у нас у складі не було Русина, Бутко, Данченко, а це хлопці з основи, які завжди нам допомагають. Команда виклалася на максимум своїх сил. Нелегко було грати після двох днів подорожі, це морально та фізично вимотує. У першій половині зустрічі у нас, на жаль, не створювалися моменти. В другій половині вони були, але ж ми їх не реалізували.

Коли Славія зробила зміну, вийшов високий нападник, то настанова для гравців була грати з ним якомога ближче. Були гарні моменти, як від Алефіренко, так і від Мічіна, хлопці намагалися завершити можливості, але не судилося. У суперника були яскраві моменти, також забили нам зі стандарту. Славія наприкінці поєдинку показала свою силу, вони працювали на рівні з нами на полі, але змогли на 90+ хвилині забити ще м’яч. Там, де суперник міг забивати, вони не забили, а там, де голу могло не бути — забили. Все ж таки дякуємо нашим гравцям, вони сьогодні показали свій максимум, повертаємося до України та поновлюємо тренування.

Ми змушені будувати нову команду, адже багато гравців, після того, як в минулому сезоні ми зайняли третє місце, залишили розташування клубу. Наразі, у нас всі ті гравці в команді, які можуть претендувати на топ-рівень в українській Прем’єр-лізі, але ще багато роботи попереду, формуємо нову команду. Цей поєдинок міг виглядати іншим чином, але є, те що є. Повертаємося додому і готуємося до важливого для нас матчу з Минаєм.

Чи є козир у рукаві Зорі для другого матчу? Звісно, у футболі завжди є шанси показати щось нове. 2:0 — це достатньо хиткий рахунок, який в будь-який момент часу може перевернутися на користь команди, яка програвала. На 100% будемо показувати більш агресивний футбол у домашньому поєдинку. Ми сподіваємося, що це буде кардинально інша гра. Хотілося б, звісно, грати на своєму полі, в Україні на Авангарді. А будемо грати знов на виїзді. Але віримо у нашу команду та хлоців.

Ми сподівалися на Русина і на сьогоднішню гру, але в нього є пошкодження, яке завадило цьому. Сподіваємося, що до наступного поєдинку він доєднається до основного складу команди. Мишньов сьогодні сам попросив заміну, Кирюханцева також замінили завчасно. Є невеликі проблеми, будемо сподіватися, що вони дійсно незначні. Сьогодні ми грали не тільки за себе, але й за Україну та українських людей", - наводить слова Лалатовіча прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Славія — Зоря.