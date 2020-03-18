Киевляне ушли на карантин из-за пандемии коронавируса.
Игроки Динамо, фото Динамо
18 марта 2020, 12:05
Официальный сайт Динамо сообщает, что тренировочный процесс команды приостановлен до 22-го марта. Отмечается, что после этой даты будет решено, продлевать ли карантин.
Всем игрокам предписано выполнять рекомендации по осуществлению карантина, а при любых признаках нарушения здоровья — немедленно сообщать клубным докторам.
Известно, что из-за пандемии коронавируса исполком УАФ приостановил все соревнования по футболу на территории Украины на неопределенный срок.
Ранее Динамо опубликовало обращение к болельщикам, призвав их быть ответственными гражданами в связи с распространением COVID-19.