Украина

Защитник Олимпика Евгений Цымбалюк рассказал, как проводит время на карантине.

Евгений Цымбалюк поделился информацией о том, как поддерживает форму во время вынужденной паузы в чемпионате Украины.

"В связи с уходом Висенте Гомеса и прихода Игоря Климовского ничего не изменилось, – цитирует защитника официальный сайт Олимпика. – Во-первых, с Игорем Петровичем мы работали всего несколько дней, а, во-вторых, у этих двух тренеров похожее видение футбола, а вот в остальном произошли большие изменения".

"Команду временно распустили до 3 апреля, но карантин продлили, и теперь ждем новостей. Сказали, что, возможно, со временем будем тренироваться небольшими группами. Сейчас же в начале недели тренер по физподготовке присылает каждому футболисту план работы, основанный на общих требованиях и индивидуальной специфике".

"У меня никогда не было проблем с поддержанием себя в форме или лишним весом, но сейчас я часто навещаю бабушку, а она постоянно готовит что-то вкусное... Приходится держать себя в руках. Помимо того, что стараюсь уделять побольше внимания бабушке, пытаюсь подтянуть английский. Хочется быстрее пройти этот период и вернуться к тренировкам. Главное — не паниковать и пройти это испытание с высоко поднятой головой".

После 23-го тура Олимпик занимает предпоследнее место, но отстает от зоны плей-офф за путевку в Лигу Европы всего на 6 очков. В сезоне-2019/20 Цымбалюк провел за Олимпик 22 матча в чемпионате и Кубке Украины (1 гол).

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