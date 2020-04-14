Украина

Защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал о восстановлении после травмы и жизни на карантине.

В последнем матче перед карантином правый защитник Динамо Томаш Кендзера получил травму голеностопного сустава, и только сейчас процесс восстановления подходит к завершению.

"Чувствую себя намного лучше, думаю, скоро начну бегать и полноценно тренироваться, но точных сроков пока назвать не могу – цитирует поляка официальный сайт Динамо. – В матче против Десны я не смог выйти на второй тайм. Это было не новое повреждение, а рецидив старой травмы".

"Сейчас делаю упражнения на пресс, руки, другие части тела, только не нагружаю голеностоп. Раньше ездил на базу, где занимался с физиотерапевтом и массажистом, но теперь она закрыта, и можно только заниматься на одном из полей. Но поскольку бегать я не могу, то я ездить на базу перестал".

"Сейчас мы находимся дома, стараясь выходить как можно реже, чтобы снизить риск подхватить вирус, следим за новостями. В моей родной Польше ситуация аналогична: все закрыто, запрещено посещать парки. Выходить можно только на работу, за продуктами или в аптеку".

"Мы с моей девушкой Викторией все время проводим вместе. Стараемся заниматься спортом, насколько это возможно в домашних условиях, но в основном смотрим фильмы или сериалы. Сейчас как раз смотрим испанский сериал "Бумажный дом". Иногда еще пересматриваю видео своих матчей за сборную Польши или в составе Леха. Так время и идет".

Ранее о том, как проводит время на карантине, рассказал вратарь Динамо Георгий Бущан, который, кстати, включил Кендзеру в свой вариант символической сборной, составленный из партнеров по команде и соперников, против которых он играл.

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