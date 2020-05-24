Украина

Главный тренер ковалевцев сетует на то, что у команды не хватит времени, чтобы набрать форму.

Руслан Костышин рассказал об эмоциях после товарищеского поединка против Олимпика, а также заявил, что к планируемой дате возобновления чемпионата ковалевцы готовы не будут.

"У меня хорошие эмоции. У футболистов, наверное, негативные, потому что им сложно было после больших нагрузок. У них глаза горят, а ноги не бегут. Не думаю, что они получали такие сумасшедшие эмоции. Их хватило на 10-15 минут, а дальше усталость и плохие кондиции. Думаю, они сами злятся, что не могут пока показывать футбол, в который они умеют играть.

Я каждый день вижу футболистов, тренирую их. Мы выбрали стратегию тренировочного сбора. Ожидал, что будет тяжело. Когда лучше возобновлять чемпионат? Для нашей команды 6 июня, конечно, более удобная дата. У нас выбрана подготовка, мы от нее не отходим. К 30 мая мы не будем готовы", — сказал Руслаш Костышин пресс-службе Колоса.

Напомним, возобновление украинской Премьер-лиги запланировано на 30 мая. Ранее первыми в Европе свои соревнования возобновили в Германии.