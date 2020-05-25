Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.
Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.
Одесский стадион Черноморец продали на аукционе за 193 млн гривен.
На нашем сайте вышел материал, в котором мы попытались разобраться в том, кто из топ-голкиперов смог бы заменить Кепу Аррисабалагу в Челси.
А тут фаната Челси резко бросило в пот:
Испанский таблоид AS поделился инсайдом о том как может быть завершен текущий сезон в Лиге чемпионов.
Forza Atleti Olé:
На нашем сайте вышел материал от Никиты Евтушенко под названием "Известные арбитры на пенсии: где они сейчас?".
Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сослкьяер заявил: "Лучше дыра в составе МЮ, чем говнюк на поле".
Львовский Рух сразу после ничейного спарринга с Динамо провел товарищеский матч с Шахтером, где уступил с разницей в три гола.
Украинец Марьян Швед не получит чемпионскую медаль за победу в Шотландской Премьер-лиге, так как не сыграл 25% матчей в сезоне.
А тем временем Артем Милевский отличился голом в ворота борисовского БАТЭ.
Не баян, а классика:
Мадридский Реал хочет создать атакующее трио Азар — Холанд — Мбаппе в 2021 году.
Английская Премьер-лига таки одобрила продажу Ньюкасла принцу Саудовской Аравии.
Marca "собрала" идеального форварда, выбрав лучшие качества различных футболистов. К примеру, отметив силу Криштиану Роналду, скорость Джейми Варди, левую ногу Лионеля Месси и тд.
Естественно, о некоторых скиллах Marca все же забыла, тем самым обойдя вниманием других футболистов. Наши пользователи восполнили пробел:
Один из руководителей клуба АПЛ заявил, что игрокам не нужно платить, если они не тренируются.
You never know, you never know:
А в УПЛ в очередной раз перенесли выборы президента лиги.
Нееееееет:
АПЛ намерена провести торжественную церемонию награждения чемпиона.
The Guardian сообщает, что весь следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей.
Петровский Ингулец потребовал ответ от ПФЛ в вопросе распределения мест в Первой лиге.
Так и написано:
Реал, Бавария и Интер организуют Кубок ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ в 2021 году.
"Фантастический" комментарий:
France Football назвал самых влиятельных людей в футболе.
Именно так:
В Беларуси перенесли матч Минска, где был выявлен коронавирус.
Белорусы уже не те:
Президент Хетафе признался, что клуб в свое время был близок к подписанию Месси и Гвардиолы.
Хавбек киевского Динамо Мохамед Кадири заявил, что "Футбол без фанатов — как человек без души".
Вадим Адаменко, Football.ua