Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.

Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Одесский стадион Черноморец продали на аукционе за 193 млн гривен.

На нашем сайте вышел материал, в котором мы попытались разобраться в том, кто из топ-голкиперов смог бы заменить Кепу Аррисабалагу в Челси.

А тут фаната Челси резко бросило в пот:

Испанский таблоид AS поделился инсайдом о том как может быть завершен текущий сезон в Лиге чемпионов.

Forza Atleti Olé:

На нашем сайте вышел материал от Никиты Евтушенко под названием "Известные арбитры на пенсии: где они сейчас?".

Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сослкьяер заявил: "Лучше дыра в составе МЮ, чем говнюк на поле".

Львовский Рух сразу после ничейного спарринга с Динамо провел товарищеский матч с Шахтером, где уступил с разницей в три гола.

Украинец Марьян Швед не получит чемпионскую медаль за победу в Шотландской Премьер-лиге, так как не сыграл 25% матчей в сезоне.

А тем временем Артем Милевский отличился голом в ворота борисовского БАТЭ.

Не баян, а классика:

Мадридский Реал хочет создать атакующее трио Азар — Холанд — Мбаппе в 2021 году.

Английская Премьер-лига таки одобрила продажу Ньюкасла принцу Саудовской Аравии.

Marca "собрала" идеального форварда, выбрав лучшие качества различных футболистов. К примеру, отметив силу Криштиану Роналду, скорость Джейми Варди, левую ногу Лионеля Месси и тд.

Естественно, о некоторых скиллах Marca все же забыла, тем самым обойдя вниманием других футболистов. Наши пользователи восполнили пробел:

Один из руководителей клуба АПЛ заявил, что игрокам не нужно платить, если они не тренируются.

You never know, you never know:

А в УПЛ в очередной раз перенесли выборы президента лиги.

Нееееееет:

АПЛ намерена провести торжественную церемонию награждения чемпиона.

The Guardian сообщает, что весь следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей.

Петровский Ингулец потребовал ответ от ПФЛ в вопросе распределения мест в Первой лиге.

Так и написано:

Реал, Бавария и Интер организуют Кубок ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ в 2021 году.

"Фантастический" комментарий:

France Football назвал самых влиятельных людей в футболе.

Именно так:

В Беларуси перенесли матч Минска, где был выявлен коронавирус.

Белорусы уже не те:

Президент Хетафе признался, что клуб в свое время был близок к подписанию Месси и Гвардиолы.

Хавбек киевского Динамо Мохамед Кадири заявил, что "Футбол без фанатов — как человек без души".

Вадим Адаменко, Football.ua