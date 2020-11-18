Германия

Хван Хи Чхан сдал положительный тест на COVID-19.

Во время планового тестирования в РБ Лейпциг анализ корейского нападающего Хван Хи Чхана оказался положительным — сообщил официальный Твиттер клуба.

Футболист отправлен домой с тренировочной базы, где он будет находится в изоляции под наблюдением клубных медиков.

24-летний форвард национальной сборной Южной Кореи (34 матча, 5 голов) перебрался в РБ Зальцбург в 2015 году из молодежной команды Поханг Стилерс и сыграл за австрийских "быков" 126 матчей во всех турнирах (45 голов). Также на правах аренды выступал за Лиферинг (31, 13) и Гамбург (21, 2). В 2020 году Хван стал игроком РБ Лейпциг и в нынешнем сезоне сыграл 7 матчей (1 гол).