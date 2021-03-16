Украина

Форвард луганского клуба прокомментировал поединок украинского чемпионата.

Полузащитник Зари Владислав Кабаев прокомментировал поражение от Динамо в матче 18-го тура УПЛ.

"После игр всегда плохо спится, особенно после таких. Неприятные эмоции в плане результата, потому что все настраивались на победу, понимали, какая это игра, могли все перевернуть в свою сторону.

Но еще куча игр, ничего не потеряно. Просто неприятно – также проиграли Динамо в прошлом году. По игре, немного провалили начало второго тайма, Динамо этим воспользовалось – они за ошибки наказывают.

Чуть-чуть не хватило класса. В первом тайме забей свои голы, и все могло быть по-другому. После матча криков от тренера не было. Все мы – взрослые ребята и понимаем, кто и где недоработал, чтобы этих ошибок не было", – сказал Кабаев для ютуб-канала Espresso.

Ранее Football.ua подвел итоги 18-го тура УПЛ.

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