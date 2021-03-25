Украина

Помимо травм в нынешнем сезоне, датчанин во второй раз переболел коронавирусом.

Полузащитник киевского Динамо Микель Дуэлунд рассказал о том, что он во второй раз за несколько месяцев переболел коронавирусом.

"Я снова был изолирован в течение последних 14 дней, не имея возможности тренироваться. Моя цель состоит в том, что я очень хотел бы быть готовым к битве после перерыва на матчи сборных и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу выиграть чемпионат, где мы действительно хорошо играем сейчас, опережая Шахтер.

Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращения на поле. Я не болею, как в прошлый раз, и в этот раз болезнь меня не затрагивает физически, но, конечно, я теряю пару недель футбола — и мне это не нужно", — приводит слова Дуэлунда Tipsbladet.dk.

Напомним, что впервые 23-летний датчанин переболел коронавирусом в конце ноября прошлого года.

В нынешнем сезоне Дуэлунд провел всего лишь три поединка, отыграв в них 68 минут.

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