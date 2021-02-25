Украина

Бывший тренер киевлян поделился подробностями перехода датчанина в украинский клуб.

Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич высказался о полузащитнике "бело-синих" Микеле Дуэлунде.

"Был с ним такой момент. Суркис предложил его, и мы рассматривали Дуэлунда с селекционным отделом. Я сказал тогда: Если есть возможность – берите его, но у нас эта позиция закрыта. Однако Суркис сказал, что это перспективный футболист.

Он действительно перспективный. Но ему не повезло. Получив травму с Ягеллонией, он выбыл надолго. Даже после операции был дискомфорт, потом еще одна травма.

В этом плане ему не повезло. А парень он достаточно перспективный и талантливый, но на этой позиции были наши футболисты, которые ничем не хуже", – сказал Хацкевич для ютуб-канала SportArenaTV.

Ранее бывший тренер киевлян рассказал, почему перевел Шапаренко в дубль.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.