Украина

Из-за поднявшейся температуры четверо футболистов пропустили тренировки.

Вакцинация, первый этап которой прошли игроки, тренеры и персонал Вереса, не для всех прошла гладко — сообщил официальный сайт клуба.

По словам главного врача Вереса Юрия Сиренко, у некоторых футболистов наблюдалось повышение температуры, озноб и общая слабость. В течение суток симптомы проходили.

Наиболее сильное недомогание чувствовали братья Пасичи (пропустили тренировку во вторник), а также Роберт Гегедош и Роман Гончаренко (не занимались в среду). В ближайшее время все четверо вернутся в общую группу.

В третьем туре УПЛ Верес сыграет на выезде с Рухом, оставшимся без тренера, 7 августа.