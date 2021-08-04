Из-за поднявшейся температуры четверо футболистов пропустили тренировки.
Фото ФК Верес
04 августа 2021, 15:17
Вакцинация, первый этап которой прошли игроки, тренеры и персонал Вереса, не для всех прошла гладко — сообщил официальный сайт клуба.
По словам главного врача Вереса Юрия Сиренко, у некоторых футболистов наблюдалось повышение температуры, озноб и общая слабость. В течение суток симптомы проходили.
Наиболее сильное недомогание чувствовали братья Пасичи (пропустили тренировку во вторник), а также Роберт Гегедош и Роман Гончаренко (не занимались в среду). В ближайшее время все четверо вернутся в общую группу.
В третьем туре УПЛ Верес сыграет на выезде с Рухом, оставшимся без тренера, 7 августа.